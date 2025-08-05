Палачи Донбасса: за что Россия объявила в розыск четырёх министров обороны Украины

Андрей Загороднюк стал министром обороны Украины уже при Зеленском — в августе 2019 года — и продержался в кресле около семи месяцев. Чиновнику 48 лет, и, судя по биографии, с армией его не связывает практически ничего — в разгар АТО, в 2015 году, он одним из первых смекнул, что на волонтёрской деятельности тоже можно зарабатывать, и сформировал вокруг себя так называемый Совет волонтёров. Организация попала в обойму околовоенных проектов правительства, и в итоге предприимчивый волонтёр даже возглавил Проектный офис реформ при Министерстве обороны.