Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку своим ультиматумом по Украине

Напомним, в конце июля хозяин Белого дома сократил срок для достижения соглашения между Россией и США по Украине с 50 до 10−12 дней. По словам Трампа, он хочет «быть великодушным», но не видит какого-либо прогресса. А ранее в США заявили, что ультиматум республиканца может сыграть на руку Москве.