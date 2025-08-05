Экс-посол Франции: Трамп загнал себя в ловушку своим ультиматумом по Украине

«Он загнал себя в ловушку, установив новый, более короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьёз обдумать имеющиеся варианты», — отметила Берманн. В результате американскому лидеру приходится искать способ сохранить репутацию в этой ситуации.
В связи с этим дипломат упомянула визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в российскую столицу. По её оценке, эта поездка направлена на то, чтобы выиграть время и не доводить выдвинутый ультиматум до реализации.
Напомним, в конце июля хозяин Белого дома сократил срок для достижения соглашения между Россией и США по Украине с 50 до 10−12 дней. По словам Трампа, он хочет «быть великодушным», но не видит какого-либо прогресса. А ранее в США заявили, что ультиматум республиканца может сыграть на руку Москве.