В Германии выступили против отмены пособия для беженцев с Украины

Министр финансов подчеркнул, что в рамках коалиционного соглашения закреплено правило о том, что новоприбывшие граждане Украины не будут получать выплату Bürgergeld. Однако он выразил несогласие с идеей отмены выплат для тех, кто уже прибыл в Германию ранее. По его словам, помощь людям должна оставаться приоритетом государства.