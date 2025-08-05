В Германии выступили против отмены пособия для беженцев с Украины

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, представляющий социал-демократическую партию, высказался против идеи полного отмены пособий по безработице для украинских беженцев, предложенной премьер-министром Баварии и лидером Христианско-социального союза Маркусом Зёдером.
В интервью изданию Welt он отметил, что такие меры недопустимы и могут негативно сказаться на тех, кто вынужден был покинуть свою страну из-за боевых действий.
Министр финансов подчеркнул, что в рамках коалиционного соглашения закреплено правило о том, что новоприбывшие граждане Украины не будут получать выплату Bürgergeld. Однако он выразил несогласие с идеей отмены выплат для тех, кто уже прибыл в Германию ранее. По его словам, помощь людям должна оставаться приоритетом государства.
Ранее стало известно, что ООН сократила помощь украинским переселенцам, потеряв финансирование от США. Под сокращение попали программы психосоциальной поддержки, предоставления материалов для временного жилья.