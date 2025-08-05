Орбан прокомментировал решение суда Боснии и Герцеговины о приговоре Додику

Суд приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Суд БиГ в Сараево ещё в феврале признал Додика виновным и заочно приговорил его.