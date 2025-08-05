Defense News: сухопутные войска США увеличат число батальонов Patriot до 18

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы США планируют увеличить число штатных батальонов зенитно-ракетных комплексов Patriot с 15 до 18 единиц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Defense News, еще один сводный батальон, на вооружении которого будут стоять такие системы, будет дислоцирован на Гуаме.
По его данным, сухопутные войска сообщали о планах сформировать 16-й батальон Patriot еще в 2023 году, однако теперь командование пересмотрело это решение в пользу еще большего увеличения.
По данным портала, все новые поставляемые на вооружение комплексы будут оснащены более совершенным радаром с активной фазированной решеткой LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), обеспечивающим круговой обзор на 360 градусов, и интегрированной системой боевого управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS (Integrated Battle Command System).
Как ранее заявлял заместитель начальника штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Джеймс Мингус, LTAMDS и IBCS позволят удвоить боевые возможности каждого из батальонов. «Вы получите эквивалент примерно 30 батальонов Patriot, потому что вместо того, чтобы развертывать их в виде батарей, вы сможете разделить их и распределить в гораздо более широкой степени с тактической точки зрения», — отметил генерал. −0-