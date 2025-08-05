Defense News: сухопутные войска США увеличат число батальонов Patriot до 18

Как ранее заявлял заместитель начальника штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Джеймс Мингус, LTAMDS и IBCS позволят удвоить боевые возможности каждого из батальонов. «Вы получите эквивалент примерно 30 батальонов Patriot, потому что вместо того, чтобы развертывать их в виде батарей, вы сможете разделить их и распределить в гораздо более широкой степени с тактической точки зрения», — отметил генерал. −0-