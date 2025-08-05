На Украине начнут подготовку детей к национальному сопротивлению с 14 лет

Ранее в Верховной раде сообщили, что украинская сторона ежемесячно направляет на передовую около 30 тысяч новобранцев. Тем временем, около полутора миллионов украинцев не явились в территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих данных. Данное обстоятельство приводит к серьёзным трудностям на линии соприкосновения, где солдаты вынуждены оставаться на позициях длительное время без возможности ротации.