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Сбиты 13 БПЛА над российскими регионами

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 13 украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской и Калужской областей в период с 22:00 до полуночи по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 13 украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской и Калужской областей в период с 22:00 до полуночи по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 4 августа в указанный промежуток времени были уничтожены и перехвачены 13 самолетных БПЛА: 12 из них — над Брянской областью, один — в районе Калужской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по церкви в Харьковской области.

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