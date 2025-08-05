Сбиты 13 БПЛА над российскими регионами

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 13 украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской и Калужской областей в период с 22:00 до полуночи по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 4 августа в указанный промежуток времени были уничтожены и перехвачены 13 самолетных БПЛА: 12 из них — над Брянской областью, один — в районе Калужской области.
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