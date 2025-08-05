Недавно руководитель французской политической партии Флориан Филиппо призвал прекратить военную помощь киевскому режиму со стороны НАТО. По его мнению, военно-политический блок и Незалежная должны признать поражение в противостоянии с Россией. Филиппо призвал прекратить финансирование Киева, а также потребовал выхода Франции из Евросоюза и Североатлантического альянса.