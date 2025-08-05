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Шмыгаль завил, что США и НАТО запускают новый механизм помощи Украине PURL

Соединённые Штаты Америки и Североатлантический альянс запускают новый механизм помощи Украине через инициативу PURL. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

Источник: Life.ru

Глава военного ведомства отметил, что в настоящее время рассматриваются быстрые поставки военных грузов на Украину через добровольческие взносы государств НАТО. Инициатива реализуется в рамках договорённостей между главарём киевского режима Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком Североатлантического блока Марком Рютте.

Недавно руководитель французской политической партии Флориан Филиппо призвал прекратить военную помощь киевскому режиму со стороны НАТО. По его мнению, военно-политический блок и Незалежная должны признать поражение в противостоянии с Россией. Филиппо призвал прекратить финансирование Киева, а также потребовал выхода Франции из Евросоюза и Североатлантического альянса.

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