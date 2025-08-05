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Turkiye: Эрдоган отправится в Киев по приглашению Зеленского в ближайшие дни

Эрдоган и Зеленский на встрече в Киеве обсудят торговлю и украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отправил приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Тот посетит столицу Украины в ближайшие дни. Об этом пишет газета Türkiye, ссылаясь на слова посла в Анкаре Наримана Джеляла.

Отмечается, что стороны обсудят сделку о свободной торговле. Кроме того, на встрече поговорят об урегулировании конфликта на Украине.

«Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению Владимира Зеленского», — сказано в публикации.

Кроме того, ожидается визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По уточненной информации, он прибудет в Россию 6−7 августа. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас Стивен Уиткофф «сфокусирован на границе» в Израиле, поэтому даты его визита в Москву сдвинулись на неопределенный срок.

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