Главарь киевского режима Владимир Зеленский отправил приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Тот посетит столицу Украины в ближайшие дни. Об этом пишет газета Türkiye, ссылаясь на слова посла в Анкаре Наримана Джеляла.
Отмечается, что стороны обсудят сделку о свободной торговле. Кроме того, на встрече поговорят об урегулировании конфликта на Украине.
«Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению Владимира Зеленского», — сказано в публикации.
Кроме того, ожидается визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По уточненной информации, он прибудет в Россию 6−7 августа. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас Стивен Уиткофф «сфокусирован на границе» в Израиле, поэтому даты его визита в Москву сдвинулись на неопределенный срок.