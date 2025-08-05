Стало известно об использовании ВСУ ретрансляторов у российской границы

А ранее стало известно, что более 1,5 миллиона россиян установили на свои мобильные устройства приложение Народного фронта «Радар. НФ» для экстренного реагирования на беспилотники ВСУ. Наибольшее число пользователей оказалось в Москве и Московской области — более 446 тысяч скачиваний. Благодаря сервису можно передавать госструктурам информацию об увиденных дронах, ракетах или взрывах.