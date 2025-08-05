В Кишиневе вынесут вердикт по делу главы Гагаузии Гуцул

В апреле ей предъявили еще одно обвинение в получении денег от организованной преступной группировки. Так власти Молдовы и прокуратура называют людей из окружения руководителя «Победы» Илана Шора. Представители Антикоррупционной прокуратуры считают, что Гуцул должна быть осуждена на девять лет тюрьмы с запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет. По этому делу вместе с Гуцул проходит другой партийный функционер Светлана Попан. Для нее прокуроры запросили восемь лет лишения свободы.