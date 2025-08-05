В Кишиневе вынесут вердикт по делу главы Гагаузии Гуцул

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Районный суд Кишинева вынесет вердикт по одному из уголовных дел против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которое касается финансирования оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи Анны Кучереску. Глава региона не признает вину, заявляя, что за обвинениями стоят президент Молдовы Майя Санду и контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.
До победы на выборах в Гагаузии Гуцул была функционером в партии «Шор», которая в 2023 году по инициативе правительства была признана незаконной Конституционным судом и ликвидирована. Многие из бывших функционеров этой партии вошли в оппозиционный блок «Победа». Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год Гуцул ввозила в Молдову деньги из России на финансирование партии «Шор».
В апреле ей предъявили еще одно обвинение в получении денег от организованной преступной группировки. Так власти Молдовы и прокуратура называют людей из окружения руководителя «Победы» Илана Шора. Представители Антикоррупционной прокуратуры считают, что Гуцул должна быть осуждена на девять лет тюрьмы с запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет. По этому делу вместе с Гуцул проходит другой партийный функционер Светлана Попан. Для нее прокуроры запросили восемь лет лишения свободы.
Гуцул находится под домашним арестом. Ее задержали 25 марта в рамках другого уголовного дела, по которому обвинили в злоупотреблениях при финансировании своей избирательной кампании в Гагаузии 2023 году. В 2024 году Гуцул и представителей Исполкома автономии были включены в санкционные списки ЕС и США. -0-