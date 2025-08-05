Два человека погибли, шесть получили ранения в результате массовой стрельбы в Лос-Анджелесе

Спустя несколько часов полиция вернулась на то же место после сообщений о стрельбе и обнаружила восемь человек в возрасте от 26 до 62 лет с огнестрельными ранениями. Один мужчина скончался на месте, а 52-летняя женщина умерла позже в больнице.