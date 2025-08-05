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Два человека погибли, шесть получили ранения в результате массовой стрельбы в Лос-Анджелесе

Поздно вечером в воскресенье сотрудники полиции Лос-Анджелеса заметили, как кто-то вошел в помещение, где, по их мнению, проходило несанкционированное собрание более 50 человек. Правоохранители прервали вечеринку и арестовали одного из участников за хранение оружия.

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, шесть получили ранения в результате массовой стрельбы, произошедшей в понедельник в центре Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Согласно данным полицейского управления Лос-Анджелеса, инцидент произошел около 01.00 по местному времени (08.00 по Гринвичу) в районе Гриффит-авеню, где проходило несколько вечеринок.

Поздно вечером в воскресенье сотрудники полиции Лос-Анджелеса заметили, как кто-то вошел в помещение, где, по их мнению, проходило несанкционированное собрание более 50 человек. Правоохранители прервали вечеринку и арестовали одного из участников за хранение оружия.

Спустя несколько часов полиция вернулась на то же место после сообщений о стрельбе и обнаружила восемь человек в возрасте от 26 до 62 лет с огнестрельными ранениями. Один мужчина скончался на месте, а 52-летняя женщина умерла позже в больнице.

Двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.

Власти не объявляли о каких-либо задержаниях и пока не установили возможный мотив преступления. Расследование продолжается. -0-