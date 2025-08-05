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«Оппонентам придется считаться»: Медведев высказался о выходе РФ из Договора о РСМД

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, прокомментировал денонсацию руководством страны соглашения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, прокомментировал денонсацию руководством страны соглашения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.

«…Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», — отметил Дмитрий Медведев.

Свой комментарий замглавы Совбеза РФ дал после заявления отечественного Министерства иностранных дел от 4 августа, посвященного выходу страны из Договора о ликвидации РСМД. Отмечается, что данное соглашение действовало еще с советского периода, однако в 2019 году Соединенные Штаты заморозили свое участие в нем.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что решение руководства нашей страны о денонсации договора обусловлено антироссийским курсом Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что данное заявление отечественного МИД последовало спустя всего 2 дня после слов Президента США Дональда Трампа об отправке ракетных подводных крейсеров стратегического назначения в «соответствующие» регионы вблизи границ РФ.

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