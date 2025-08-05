«Оппонентам придется считаться»: Медведев высказался о выходе РФ из Договора о РСМД

Свой комментарий замглавы Совбеза РФ дал после заявления отечественного Министерства иностранных дел от 4 августа, посвященного выходу страны из Договора о ликвидации РСМД. Отмечается, что данное соглашение действовало еще с советского периода, однако в 2019 году Соединенные Штаты заморозили свое участие в нем.