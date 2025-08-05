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Украинские боевики атаковали Смоленскую область

Над Смоленской областью при помощи средств радиоэлектронной борьбы был подавлен вражеский беспилотник.

Над Смоленской областью при помощи средств радиоэлектронной борьбы был подавлен вражеский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

«ВСУ предприняли попытку атаки на наш регион. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ подавлен БПЛА противника», — написал глава региона.

По официальным данным, от падения обломов БПЛА никто не пострадал. Предварительно, нет и разрушений инфраструктуры. Анохин сообщил, что на месте работают экстренные службы.

Губернатор предупредил граждан о необходимости соблюдать меры безопасности и не снимать работу противовоздушной обороны. Он также напомнил о запрете на распространение сведений о последствиях применения БПЛА. И призвал доверять проверенным источникам информации.

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