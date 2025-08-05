Украинские боевики атаковали Смоленскую область

Над Смоленской областью при помощи средств радиоэлектронной борьбы был подавлен вражеский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Анохин.
«ВСУ предприняли попытку атаки на наш регион. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ подавлен БПЛА противника», — написал глава региона.
По официальным данным, от падения обломов БПЛА никто не пострадал. Предварительно, нет и разрушений инфраструктуры. Анохин сообщил, что на месте работают экстренные службы.
Губернатор предупредил граждан о необходимости соблюдать меры безопасности и не снимать работу противовоздушной обороны. Он также напомнил о запрете на распространение сведений о последствиях применения БПЛА. И призвал доверять проверенным источникам информации.
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