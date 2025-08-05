Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы

Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни сообщил, что на должность куратора гуманитарной помощи для жителей Газы от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров. В своем Telegram-канале ведомство подчеркнул, что именно он будет отвечать за координацию и организацию помощи.