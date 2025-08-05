Адам Кадыров возглавил сбор гумпомощи от Чечни для жителей Газы

Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни сообщил, что на должность куратора гуманитарной помощи для жителей Газы от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров. В своем Telegram-канале ведомство подчеркнул, что именно он будет отвечать за координацию и организацию помощи.
Также в Чечне возобновляется сбор гуманитарных средств для палестинского региона.
Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил о временной приостановке таких сборов из-за недостаточной прозрачности и контроля за процессом сбора средств, чтобы избежать возможных злоупотреблений.
В конце июля в Москве состоялась неофициальная встреча Владимира Путина и Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Российский лидер поздравил Адама Кадырова с предстоящим бракосочетанием, а также пожелал ему крепкого семейного счастья.