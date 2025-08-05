Адам Кадыров назначен куратором оказания помощи для Газы от Чечни

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что ситуация с голоданием в Газе достигла критической точки, в результате чего смертность резко возросла. В июле от недоедания умерли 63 человека из 74 — 25 детей и 38 взрослых. Большинство погибших скончались по прибытии в медицинские учреждения или вскоре после госпитализации.