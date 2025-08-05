Губернатор Техаса объявил в розыск сбежавших из штата демократов

Полсотни представителей Демократической партии в Техасе сбежали за пределы штаты, чтобы саботировать голосование в парламенте по изменению избирательного и других законодательных инициатив. Губернатор Грег Эббот приказал арестовать беглецов и вернуть назад, сообщили в офисе главы региона.
"Губернатор Грег Эбботт приказывает департаменту общественной безопасности Техаса арестовать нарушителей демократов из палаты представителей, — говорится в заявлении.
Приказ был отдан накануне. Эббот заявил, что данные политики «пренебрегли своим долгом перед техасцами». Губернатор также отметил, что сбежавшие демократы «держат в заложниках» несколько важных законопроектов. Они касаются пострадавших от наводнения, налоговых льгот и других.
Ранее сообщалось, что 50 демократов покинули Техас, чтобы саботировать голосование республиканцев по принятию новой карты избирательных округов. Они уверены, что в случае принятия этой инициативы, оппоненты получат перевес на выборах.
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