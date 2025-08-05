Губернатор Техаса объявил в розыск сбежавших из штата демократов

Приказ был отдан накануне. Эббот заявил, что данные политики «пренебрегли своим долгом перед техасцами». Губернатор также отметил, что сбежавшие демократы «держат в заложниках» несколько важных законопроектов. Они касаются пострадавших от наводнения, налоговых льгот и других.