Киевские радикалы привозят к границе России специализированное радиооборудование для расширения зоны действия своих воздушных беспилотников. Подробностями с РИА Новости поделились в отечественном силовом ведомстве.
«…Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — сообщил собеседник информагентства.
Как указали на РИА Новости, речь идет о специальных ретрансляторах, которые передислоцируются боевиками ВСУ на Харьковщину.
Стоит отметить, что украинские неонацисты уже продолжительное время пытаются совершать нападения на мирных жителей российского приграничья. Тем не менее Вооруженные силы страны также не прекращают отражать атаки киевских боевиков — ранее командир разведывательной роты с позывным Тихий, участвовавший в боях за Курскую область, в рамках эксклюзивного интервью «МК» поделился подробностями освобождения региона от оккупантов.
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