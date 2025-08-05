Стоит отметить, что украинские неонацисты уже продолжительное время пытаются совершать нападения на мирных жителей российского приграничья. Тем не менее Вооруженные силы страны также не прекращают отражать атаки киевских боевиков — ранее командир разведывательной роты с позывным Тихий, участвовавший в боях за Курскую область, в рамках эксклюзивного интервью «МК» поделился подробностями освобождения региона от оккупантов.