Министерство иностранных дел России сообщило об аннулировании моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг стал «новой реальностью». С таким предупреждением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети.
Спикер подчеркнул, что оппонентам Москвы придется считаться с новой действительностью. Зампред Совбеза добавил, что Россия уже готовится к следующим шагам.
Стоит напомнить, что МИД принял соответствующее решение из-за исчезновения условий для сохранения моратория. Его назвали «односторонним».
В Министерстве иностранных дел ранее заявили, что правительство определит меры реагирования после анализа развертывания западных РСМД. В МИД РФ подчеркнули, что меры будут определяться в зависимости от развития ситуации в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.
Представители Министерства также выразили протест Германии. Он связан с речью немецкого посла в Токио Петра Зигмунда, ставящего под сомнения юрисдикцию РФ в отношении Южных Курильских островов. Он усомнился в суверенитете РФ. В МИД его заявление назвали посягательством на территориальную целостность России. Москва напомнила, что Курильские острова получены на еще в те годы, когда окончилась Вторая мировая война.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия полностью готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом. Это важно для противостояния множественным санкциям со стороны Запада. Мария Захарова подчеркнула, что подобные действия являются, по меньшей мере, бессмысленными. Они ничего не меняют. По мнению спикера, никакими тарифными войнами и санкциями Москву не напугать. У страны огромное количество партнеров, включая государства, входящие в состав БРИКС.