Медведев прокомментировал заявление МИД о размещении РСМД: «Это новая реальность»

Представители Министерства также выразили протест Германии. Он связан с речью немецкого посла в Токио Петра Зигмунда, ставящего под сомнения юрисдикцию РФ в отношении Южных Курильских островов. Он усомнился в суверенитете РФ. В МИД его заявление назвали посягательством на территориальную целостность России. Москва напомнила, что Курильские острова получены на еще в те годы, когда окончилась Вторая мировая война.