Главу киевского режима Владимира Зеленского лихорадит из-за ощущения предстоящего конца его власти, который готовят ему западные партнеры. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать еще более авторитарным. Зеленского лихорадит из-за этого», — отметил он.
Филиппо уверен, что волна протестов, которая прокатилась по Украине недавно, доказывает бедственное положение Зеленского и его коррупционную сущность. При этом он усиливает репрессии, что попытаться сохранить власть.
Нелегитимный президент Украины, считает Филиппо, ищет способы остаться во главе киевского режима без поддержки западных лидеров. И он понимает, что его готовят к замене, заключил политик.
Ранее «МК» писал, что Филиппо анонсировал запланированную в Париже на 6 сентября акцию протеста против дальнейших поставок оружия Украине и политики действующей власти Франции.
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