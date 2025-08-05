Трамп и Стубб обсудили ситуацию на Украине и сотрудничество по ледоколам

Ранее президент Финляндии сообщил, что Дональд Трамп не планирует выходить из переговорного процесса по Украине. Это заявление прозвучало после их совместной игры в гольф. Стубб отметил, что регулярно общается с хозяином Белого дома по телефону и не видит оснований полагать, что тот намерен изменить свою позицию в отношении переговоров.