Минюст США расследует якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года

Министерство юстиции США запустило расследование, привлекая специализированную группу экспертов для проверки обвинений, связанных с делом о возможном российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, известном как «Рашагейт». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники.
Как уточняет СМИ, поводом для начала проверки стало уголовное обращение от директора Национальной разведки Тулси Габбард, в котором содержатся данные о предполагаемом заговоре с целью связать Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании. Генеральный прокурор Пэм Бонди распорядились принять необходимые меры, что привело к созданию экспертной группы.
Ранее ЦРУ опубликовало отчет, в котором указало на многочисленные нарушения при подготовке доклада о вмешательстве России в выборы 2016 года, направленного на поддержку Трампа. По мнению разведки, данный документ мог иметь политическую подоплеку.