Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ и КНР

Согласно документам агентства, США опасаются: страна, первой построившая АЭС на Луне, может установить там «запретную зону», ограничив возможности Вашингтона. Представитель NASA назвал это победой во второй космической гонке. NASA ищет подрядчика для создания ядерного реактора мощностью 100 кВт к 2030 году и планирует заменить МКС коммерческими станциями к тому же сроку.