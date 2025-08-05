В Техасе приказали арестовать сбежавших демократов и вернуть их к работе

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт приказал подчинённым найти и арестовать представителей Демократической партии США, которые выехали из штата для того, чтобы не допустить принятия законодательной инициативы по изменению деления избирательных округов в регионе.
«Грег Эбботт приказывает департаменту общественной безопасности Техаса арестовать нарушителей демократов из палаты представителей (штата — прим. ред.)», — сказано в заявлении на сайте офиса губернатора.
Глава региона обвинил сбежавших в том, что они «пренебрегли своим долгом перед техасцами». Также, по словам Эббота, демократы из палаты представителей Техаса затягивают принятие критически важных законов о помощи пострадавшим от наводнений и льготах по налогу на имущество.
Губернатор подчеркнул, что неисполнение обязательств имеет последствия. После ареста демократов должны вернуть к законодательной работе в палате представителей.
Напомним, в середине июня президент США Дональд Трамп заявил, что на месте глав правоохранительных органов арестовал бы губернатора американского штата Калифорния Гэвина Ньюсома, который представляет Демократическую партию. Глава региона публично бросил вызов куратору Белого дома по вопросам обеспечения безопасности границ Тому Хоуману.