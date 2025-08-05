Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Техасе приказали арестовать сбежавших демократов и вернуть их к работе

Губернатор Техаса Эбботт обвинил сбежавших демократов в том, что они пренебрегли своим долгом.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт приказал подчинённым найти и арестовать представителей Демократической партии США, которые выехали из штата для того, чтобы не допустить принятия законодательной инициативы по изменению деления избирательных округов в регионе.

«Грег Эбботт приказывает департаменту общественной безопасности Техаса арестовать нарушителей демократов из палаты представителей (штата — прим. ред.)», — сказано в заявлении на сайте офиса губернатора.

Глава региона обвинил сбежавших в том, что они «пренебрегли своим долгом перед техасцами». Также, по словам Эббота, демократы из палаты представителей Техаса затягивают принятие критически важных законов о помощи пострадавшим от наводнений и льготах по налогу на имущество.

Губернатор подчеркнул, что неисполнение обязательств имеет последствия. После ареста демократов должны вернуть к законодательной работе в палате представителей.

Напомним, в середине июня президент США Дональд Трамп заявил, что на месте глав правоохранительных органов арестовал бы губернатора американского штата Калифорния Гэвина Ньюсома, который представляет Демократическую партию. Глава региона публично бросил вызов куратору Белого дома по вопросам обеспечения безопасности границ Тому Хоуману.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше