В Техасе приказали арестовать сбежавших демократов и вернуть их к работе

Глава региона обвинил сбежавших в том, что они «пренебрегли своим долгом перед техасцами». Также, по словам Эббота, демократы из палаты представителей Техаса затягивают принятие критически важных законов о помощи пострадавшим от наводнений и льготах по налогу на имущество.