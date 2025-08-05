Обогнать РФ и КНР: Вашингтон хочет ускорить программу строительства лунной электростанции

США намерены ускорить программу строительства ядерного реактора на Луне на фоне соответствующих планов России и Китая. Исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи объявит об этом в течение недели, информирует издание Politico со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
«Речь идет о победе во второй космической гонке», — цитирует издание высокопоставленного представителя НАСА, пожелавшего сохранить анонимность.
Сообщается, что 100-киловаттный ядерный реактор предполагается запустить в космос к 2030 году. Пока речь идёт о поиске подрядчика для его строительства.
Кроме того, Вашингтон предполагает ускорить отказ от использования МКС в пользу коммерческих станций, сказано в публикации.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия намерена развернуть ядерную электростанцию на Луне и продолжить исследование Венеры.
Также сообщалось, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033—2035 годах возможность установить на поверхности Луны ядерную энергоустановку.