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Обогнать РФ и КНР: Вашингтон хочет ускорить программу строительства лунной электростанции

Politico: США хотят ускорить программу строительства АЭС на Луне.

Источник: Комсомольская правда

США намерены ускорить программу строительства ядерного реактора на Луне на фоне соответствующих планов России и Китая. Исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи объявит об этом в течение недели, информирует издание Politico со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

«Речь идет о победе во второй космической гонке», — цитирует издание высокопоставленного представителя НАСА, пожелавшего сохранить анонимность.

Сообщается, что 100-киловаттный ядерный реактор предполагается запустить в космос к 2030 году. Пока речь идёт о поиске подрядчика для его строительства.

Кроме того, Вашингтон предполагает ускорить отказ от использования МКС в пользу коммерческих станций, сказано в публикации.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия намерена развернуть ядерную электростанцию на Луне и продолжить исследование Венеры.

Также сообщалось, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033—2035 годах возможность установить на поверхности Луны ядерную энергоустановку.