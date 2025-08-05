Обогнать РФ и КНР: Вашингтон хочет ускорить программу строительства лунной электростанции

США намерены ускорить программу строительства ядерного реактора на Луне на фоне соответствующих планов России и Китая. Исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи объявит об этом в течение недели, информирует издание Politico со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.