На Украине снесли последний памятник Ленину

Процесс переименования улиц и демонтажа памятников, связанных с советской и российской историей, начался на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году кампания усилилась, охватив всё, что напоминает о российском и советском прошлом. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий местные власти изменить названия, имеющие отношение к РФ и СССР.