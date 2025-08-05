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Нидерланды первыми из стран НАТО поставят Украине оружие США на 500 млн евро

Нидерланды станут первым государством в составе НАТО, которое передаст Украине американское вооружение общей стоимостью 500 миллионов евро. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс.

Источник: Life.ru

Он сообщил в социальной сети X, что Нидерланды первыми среди стран альянса предоставят Украине партию американских вооружений, включая компоненты и ракеты для систем Patriot.

В Министерстве обороны Нидерландов уточнили, что поставка осуществляется в рамках нового американского механизма Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), направленного на приоритетное обеспечение Украины необходимым вооружением. Инициатива была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, страны-союзницы закупают военную технику для Украины из американских запасов. Первый пакет помощи от Нидерландов включает системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое критически важное оборудование.

Брекелманс подчеркнул, что данная помощь не отменяет текущую поддержку, а лишь дополняет её. Поставки в рамках программы PURL планируется осуществлять каждые две-три недели.

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