Политолог оценил возможности Трампа начать ядерную войну с Россией

«Третья мировая не сможет начаться из-за ссоры Медведева и Трампа. В США выстроена система власти, где у президента нет полномочий править единолично. Особенно это было видно в первый его срок, когда Трампу в принятии внешнеполитических решений активно препятствовал Конгресс. А сейчас его курс устраивает большую часть истеблишмента», — уверен политолог.