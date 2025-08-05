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Политолог оценил возможности Трампа начать ядерную войну с Россией

Президент США Дональд Трамп не сможет развязать войну с Россией, даже если бы такое желание у республиканца возникло. Об этом сообщил доцент РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, пишет NEWS.ru.

Источник: Life.ru

По мнению Перенджиева, интернет-перепалка между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и американским лидером Дональдом Трампом не приведёт к началу новой мировой войны.

«Третья мировая не сможет начаться из-за ссоры Медведева и Трампа. В США выстроена система власти, где у президента нет полномочий править единолично. Особенно это было видно в первый его срок, когда Трампу в принятии внешнеполитических решений активно препятствовал Конгресс. А сейчас его курс устраивает большую часть истеблишмента», — уверен политолог.

Эксперт также пояснил, что жёсткая риторика Медведева в адрес Трампа является ответом на заявления со стороны Запада, включая и самого хозяина Белого дома.

Напомним, что в ответ на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Трамп сообщил о приказе направить две атомные подводные лодки ближе к территории РФ. В Пентагоне не предоставили конкретной информации о месте их дислокации, однако республиканец заявил о полной готовности США к ядерной войне.

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