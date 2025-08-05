Российский боец спас пленного из ВСУ от обстрела своих

Клемшевский добавил, что мобилизованных 225-й бригады практически не проходили военную подготовку. Их бросали на передовую, заставляли рыть глубокие окопы и держать оборону. Он также рассказал, что пытался сбежать самостоятельно в российский плен, но его обстреливали свои же из заградотрядов.