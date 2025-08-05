В бригаде ВСУ служили ярые русофобы, а в учебном центре курсанты были похожи больше на фашистов. Об этом рассказал украинский пленный из 225-го штурмовой бригады Петр Клемышевский, передает ТАСС.
«В бригаде у нас были русофобы. Причем, такие патологические русофобы. В учебке были фашисты. Зиги кидали, когда у нас было построение, курсанты приезжали и кидали зиги», — пояснил он.
Также пленный сообщил, что в бригаде боевиков запугивали «страшными русскими» и постоянно задавали вопрос: «Что ты будешь делать, когда русский придет в твой дом?».
Клемшевский добавил, что мобилизованных 225-й бригады практически не проходили военную подготовку. Их бросали на передовую, заставляли рыть глубокие окопы и держать оборону. Он также рассказал, что пытался сбежать самостоятельно в российский плен, но его обстреливали свои же из заградотрядов.
Он передал привет российским бойцам, которые взяли его в плен. И высоко оценил профессионализм россиян: «Хорошо сработали, красиво». Отдельно он поблагодарил бойца с позывным «Знайка», который после пленения вывел из-под плотного обстрела ВСУ, которые не жалели на своих побратимов дронов.
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