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Российский боец спас пленного из ВСУ от обстрела своих

В бригаде ВСУ служили ярые русофобы, а в учебном центре курсанты были похожи больше на фашистов.

В бригаде ВСУ служили ярые русофобы, а в учебном центре курсанты были похожи больше на фашистов. Об этом рассказал украинский пленный из 225-го штурмовой бригады Петр Клемышевский, передает ТАСС.

«В бригаде у нас были русофобы. Причем, такие патологические русофобы. В учебке были фашисты. Зиги кидали, когда у нас было построение, курсанты приезжали и кидали зиги», — пояснил он.

Также пленный сообщил, что в бригаде боевиков запугивали «страшными русскими» и постоянно задавали вопрос: «Что ты будешь делать, когда русский придет в твой дом?».

Клемшевский добавил, что мобилизованных 225-й бригады практически не проходили военную подготовку. Их бросали на передовую, заставляли рыть глубокие окопы и держать оборону. Он также рассказал, что пытался сбежать самостоятельно в российский плен, но его обстреливали свои же из заградотрядов.

Он передал привет российским бойцам, которые взяли его в плен. И высоко оценил профессионализм россиян: «Хорошо сработали, красиво». Отдельно он поблагодарил бойца с позывным «Знайка», который после пленения вывел из-под плотного обстрела ВСУ, которые не жалели на своих побратимов дронов.

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