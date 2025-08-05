«Замяли, без расстрелов»: Зеленский высказался о бунте женщин против ТЦК в Виннице

«В Виннице мне, конечно, подпортили картину. Отморозки тэцэкашные устроил там почти “Панаму”: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов… Если честно, иногда прям очень хочется», — заявил Владимир Зеленский.