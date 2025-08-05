Главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые высказался о массовых волнениях в городе Винница, где местные жители пытались освободить 100 мужчин, задержанных военкомами территориальных центров комплектования ВСУ. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своих соцсетях.
«В Виннице мне, конечно, подпортили картину. Отморозки тэцэкашные устроил там почти “Панаму”: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов… Если честно, иногда прям очень хочется», — заявил Владимир Зеленский.
Также нелегитимный политик похвастался тем, что «слил» нескольких своих пособников Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), против которых уже возбудили уголовные дела.
Комментируя недавний скандал с давлением на данное ведомство со стороны киевского режима, Владимир Зеленский назвал себя «выдающимся актером».
Стихийный бунт местных жителей в Виннице начался вечером 1-го августа и завершился разгоном протестующих силовиками в ночь на 2-е. Десятки женщин пытались прорваться к своим родственникам, которых против воли мобилизовали военкомы ТЦК.
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