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«Замяли, без расстрелов»: Зеленский высказался о бунте женщин против ТЦК в Виннице

Главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые высказался о массовых волнениях в городе Винница, где местные жители пытались освободить 100 мужчин, задержанных военкомами территориальных центров комплектования ВСУ.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые высказался о массовых волнениях в городе Винница, где местные жители пытались освободить 100 мужчин, задержанных военкомами территориальных центров комплектования ВСУ. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своих соцсетях.

«В Виннице мне, конечно, подпортили картину. Отморозки тэцэкашные устроил там почти “Панаму”: стадион, задержанные, родственники. Вроде, по-тихому замяли, без расстрелов… Если честно, иногда прям очень хочется», — заявил Владимир Зеленский.

Также нелегитимный политик похвастался тем, что «слил» нескольких своих пособников Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), против которых уже возбудили уголовные дела.

Комментируя недавний скандал с давлением на данное ведомство со стороны киевского режима, Владимир Зеленский назвал себя «выдающимся актером».

Стихийный бунт местных жителей в Виннице начался вечером 1-го августа и завершился разгоном протестующих силовиками в ночь на 2-е. Десятки женщин пытались прорваться к своим родственникам, которых против воли мобилизовали военкомы ТЦК.

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