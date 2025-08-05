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Шор обвинил власти Молдавии в политтерроре

Шор: запрошенный для Гуцул срок является безумием.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа» бизнесмен Илан Шор заявил в комментарии РИА Новости, что девятилетний тюремный срок, запрошенный прокурорами для главы Гагаузии Евгении Гуцул, — это «безумный приговор» и политическая расправа, инспирированная президентом Майей Санду.

На вторник, 5 августа, назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора Гуцул по делу о якобы незаконном финансировании запрещенной в республике партии «Шор», при этом сама обвиняемая считает процесс политически мотивированным и направленным на устранение оппозиции накануне парламентских выборов. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.

Девять лет, которые прокуроры требуют для Евгении Гуцул, — это безумный приговор. Особенно зная, что она ни в чем не виновна. Так преследовать за политические взгляды может только диктатор.

Илан Шор

Оппозиционер высказал мнение, что власти в Кишиневе, «политические террористы», давно перестали руководствоваться законом, здравым смыслом, элементарным сочувствием.

«Они хотят осудить Гуцул на этот абсурдный срок, потому что президент Санду видит в Гуцул вызов всей своей преступной системе. Там, где у Санду запустение и провал, у Евгении Александровны — рост и развитие», — подчеркнул лидер блока «Победа».

Шор напомнил, что за год работы Гуцул сделала для автономии больше, чем Санду за весь президентский срок: наладила торговые связи, укрепила отношения с Россией, улучшила социальную инфраструктуру и сплотила людей.

«Гуцул — сильный лидер, которую народ любит за конкретные дела. А у Санду нет ни воли, ни характера. Она — марионетка, исполняющая чужую волю. Ее не уважают даже собственные сторонники», — добавил он.

По мнению Шора, суды в Молдавии «потеряли независимость и действуют по приказу президента», не задумываясь о судьбе детей и семьи Гуцул.

«Они судят не преступника, а политика, главу региона, маму. И безнаказанными им не остаться», — подчеркнул оппозиционер.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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