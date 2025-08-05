Скончался первый председатель Счетной палаты Красноярского края Иван Ланчинский

Стало известно о кончине Ивана Ланчинского, первого главы Счетной палаты Красноярского края, который возглавлял ведомство в течение 15 лет.
Краевые парламентарии выразили свои искренние соболезнования родным и близким Ивана Алексеевича. Причина гибели не называется.
Иван Ланчинский родился в 1942 году и проходил службу в ракетных войсках Советской Армии. Его профессиональный путь начался в Большемуртинском и Сухобузимском районах края, где он много лет работал над развитием сельскохозяйственной отрасли и занимал различные должности в органах власти.
В 1996 году Ланчинский возглавил Счетную палату региона, и под его руководством происходило формирование и развитие органа финансового контроля. За значительные заслуги перед страной он был награжден множеством высоких наград.