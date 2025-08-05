Скончался первый председатель Счетной палаты Красноярского края Иван Ланчинский

Иван Ланчинский родился в 1942 году и проходил службу в ракетных войсках Советской Армии. Его профессиональный путь начался в Большемуртинском и Сухобузимском районах края, где он много лет работал над развитием сельскохозяйственной отрасли и занимал различные должности в органах власти.