Telegraph: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев

Газета отмечает, что иранские власти активно ищут этот список и ведут переговоры с Кабулом по этому вопросу. Обе стороны считают, что наличие этого документа может помочь им в дипломатических переговорах с Западом. В то же время руководство талибов в Кандагаре приказало задержать как можно больше лиц из этого списка для использования их в качестве рычага давления на Лондон.