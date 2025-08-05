Telegraph: Иран просит у талибов список помогавших Британии афганцев

Иран обратился к движению «Талибан» с просьбой предоставить список афганцев, которые сотрудничали с Великобританией. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Этот список, утекший в 2022 году, по мнению Тегерана, может стать важным инструментом давления в рамках предстоящих ядерных переговоров с Западом.
По информации издания, в центре внимания иранских властей находятся сотрудники британской разведки МИ-6. В списке, по данным газеты, значатся имена афганцев, которые просили убежище или работали в военных структурах, сотрудничая с британской армией, разведкой и спецназом. Некоторые из них, как предполагается, бежали в Иран.
Газета отмечает, что иранские власти активно ищут этот список и ведут переговоры с Кабулом по этому вопросу. Обе стороны считают, что наличие этого документа может помочь им в дипломатических переговорах с Западом. В то же время руководство талибов в Кандагаре приказало задержать как можно больше лиц из этого списка для использования их в качестве рычага давления на Лондон.
Ранее сообщалось, что Иранские власти в будущем могут рассмотреть вариант прямых переговоров с США, если американская сторона продемонстрирует готовность к равноправному подходу.