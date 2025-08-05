Американский постпред Уитакер выступил с предупреждением о шагах США против РФ

Хозяин Белого дома Дональд Трамп уменьшил срок действия ультиматума по урегулированию украинского конфликта. Вскоре США придется перейти к действиям. По словам американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера, следующим шагом станет введение антироссийских санкций, цитирует Bloomberg.
Он назвал соответствующее решение «очевидным». Постпред США признал, что Дональд Трамп не верит в эффективность ограничительных мер, однако планирует «разыграть эту карту».
«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом», — заявил Мэттью Уитакер.
Сам американский лидер назвал россиян «хитрыми людьми». По его мнению, Москве удается успешно противостоять наложенным ограничениям.