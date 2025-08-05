Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Чехии допустил существование Украины при потере территорий

Президент Чехии Петр Павел в интервью ВВС заявил, что сохранение Украины как суверенного государства возможно при условии территориальных уступок.

Источник: AP 2024

По словам политика, даже при масштабной поддержке Евросоюза украинские власти не способны в ближайшее время вернуть все территории.

«Если ценой ее суверенитета станет часть территорий — пусть так и будет», — подчеркнул Павел.

По мнению эксперта Бюро военно-политического анализа Вадима Масликова, взяв город Часов Яр, Вооруженные силы (ВС) России подошли к финальной точке всей СВО. Он пояснил, что занятые высоты позволят Российской армии установить огневой контроль над обширными территориями, в том числе над Константиновкой, которую «крайне необходимо отбить» для завершения кампании по взятию Донецкой народной республики (ДНР).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше