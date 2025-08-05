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В НАТО заявили о следующем шаге Трампа для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в качестве своего следующего шага по урегулированию украинского конфликта введет вторичные санкции на страны, которые покупают российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп в качестве своего следующего шага по урегулированию украинского конфликта введет вторичные санкции на страны, которые покупают российскую нефть. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, пишет агентство Блумберг.

«Вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке положить конец войне», — отметил он.

При этом Уитакер признал, что Росси эффективно справляется со всеми ограничениями. И добавил, что Трамп все же разыграет карту с санкциями, чтобы добиться прекращения огня на Украине.

Ранее «МК» писал, что Пекин отверг призывы Соединенных Штатов прекратить импорт нефти из России. Также поступила и Индия.

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