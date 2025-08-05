Андреас Хенне, генерал-майор германского Бундесвера, сообщил об обустройстве на территории его страны объектов, предназначенных для осуществления военной логистики Североатлантического альянса в рамках подготовки к гипотетическому полномасштабному противостоянию с Российской Армией. Подробностями офицер поделился с информпорталом FOCUS online.
«…Мы, так сказать, являемся смазочным материалом в лагере. Мы обеспечиваем бесперебойную работу союзников», — заявил Андреас Хенне в ходе беседы с корреспондентом FOCUS.
Он добавил, что данные армейские «пит-стопы» создаются для оперативной передислокации войск блока НАТО на северо-восток к российской границе.
По мнению генерала, этот подход считается фактором «сдерживания» Вооруженных сил РФ, который предотвратит гипотетический «конфликт».
Стоит отметить, что слова о «северо-восточном» рубеже Североатлантического альянса можно расценить и как граничащую с Калининградской областью зону Прибалтики и Польши. Ранее один из германских политических деятелей заявил, что блок НАТО уже в данный момент может готовить план нападения на российский полуэксклав.
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