«Мы являемся смазочным материалом»: в НАТО ответили на вопрос о войне с РФ

Стоит отметить, что слова о «северо-восточном» рубеже Североатлантического альянса можно расценить и как граничащую с Калининградской областью зону Прибалтики и Польши. Ранее один из германских политических деятелей заявил, что блок НАТО уже в данный момент может готовить план нападения на российский полуэксклав.