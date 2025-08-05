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Министр транспорта США анонсировал «огромное» заявление по теме дронов

Министр Даффи утонил, что заявление коснётся темы «американского доминирования» в сфере беспилотников.

Министр транспорта США Шон Даффи написал, что 5 августа сделает «огромное» заявление по теме развития отрасли беспилотников в Соединённых Штатах.

«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — отметил глава ведомства на своей странице в социальной сети Х*.

При этом он не уточнил, что именно собираются представить власти США.

Напомним, в июне газета New York Post написала, что учёные из Национального университета оборонных технологий в китайской провинции Хунань разработали беспилотник размером с комара для проведения секретных операций. Дрон оборудован ультраминиатюрными камерами и микрофонами.

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