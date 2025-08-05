Соединенные Штаты Америки не выполнили обещание о поставках радиотехники в ВСУ. Не выполненными обязательства оказались наполовину, сообщает РИА Новости.
Так, с начала спецоперации киевский режим недополучил оборудование на 318 миллионов долларов. Контракты были заключены с компанией L3Harris.
Всего с 2022 года Украина заключила с фирмой полтора десятка контрактов. Их общая стоимость составила порядка 670 миллионов.
Ни сегодняшний день исполненность контрактов составляет чуть больше половины стоимости. Отмечается, что L3Harris является главным поставщиком радиотехники для ВСУ.
Ранее «МК» писал, что новая схема поставок вооружения Украине по инициативе PURL начинает действовать. Об этом заявил министр обороны Незалежной Денис Шмыгаль.