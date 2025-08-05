Министерство иностранных дел России в понедельник, 4 августа, сообщило об остановке действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Документ назвали «односторонним», в связи с чем соглашение существовало без надобности. В тексте, опубликованном МИД России, сказано, что Москва «поддерживала сдержанность» в данной области. РФ соблюдала мораторий даже после выхода из договора США. Как утверждается, Вашингтон прекратил сдерживание в этой сфере в 2019 году по указу американского лидера Дональда Трампа.