Россия остановила действие моратория по РСМД: что это значит

Министерство иностранных дел России в понедельник, 4 августа, сообщило об остановке действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Документ назвали «односторонним», в связи с чем соглашение существовало без надобности. В тексте, опубликованном МИД России, сказано, что Москва «поддерживала сдержанность» в данной области. РФ соблюдала мораторий даже после выхода из договора США. Как утверждается, Вашингтон прекратил сдерживание в этой сфере в 2019 году по указу американского лидера Дональда Трампа.
В документе МИД отмечается, что Россия не прибегала к эскалации конфликта. Страна приняла «односторонние самоограничения». Однако в «оговоренных регионах» появились РСМД наземного базирования американского производства.
«В конкретном плане с 2023 года фиксируем прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в европейские страны НАТО для “обкатки” данных вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность», — пояснили в МИД.
В Министерстве иностранных дел уточнили, что на Филиппинах, например, появился комплекс средней дальности Typhon. Его отправили туда для якобы военных учений, однако так и не вывезли, утверждается в сообщении ведомства.
Кроме того, подчеркивается в материале, Вашингтон анонсировал размещение ракет в Германии в 2026 году. В МИД считают, что ситуация ведет к наращиванию в близких к РФ регионах «дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны».
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал соответствующий шаг «новой реальностью». Он добавил, что оппонентам Москвы придется считаться с действительностью. Зампред Совбеза уточнил, что Россия уже готовится к следующим шагам.
Военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание на спор Дмитрия Медведева и Дональда Трампа в Сети. Он указал на уровень дискуссии, определяющийся угрозой президента США «выслать ядерные подлодки» поближе к России. По мнению эксперта, это заявление — не более, чем инфоповод. Он назвал угрозу Дональда Трампа «обидой» на Дмитрия Медведева.