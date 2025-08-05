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Психиатр Шуров оценил сложности для Трампа в общении с Путиным

Трамп, став политиком, а потом президентом, продолжает действовать как бизнесмен, отметил врач.

Источник: Аргументы и факты

Врач-психиатр Василий Шуров объяснил aif.ru, почему президенту США Дональду Трампу бывает сложно в общении с главой российского государства Владимиром Путиным.

Ранее эксперты обратили внимание на странности в поведении Трампа и связали их с его возрастом.

«Трамп, став политиком, а потом президентом, продолжает действовать как бизнесмен. Его стратегия заключается в том, чтобы в зависимости от ситуации или запугать оппонента, или задобрить. И могу предположить, что у него нет каких-то жестких принципов, моральных ограничений. Поэтому, когда Трамп сталкивается, например, с такими людьми, как Владимир Путин, с более твердой позицией, с принципами, конечно, выглядит очень бледно, неуверенно, из-за чего и меняет свою точку зрения, свои заявления в отношении России», — сказал Шуров.

Врач также отметил, что Трамп изначально каким-то высоким интеллектом не отличался, но за многие годы выработал свои жизненные стратегии, в рамках которых и действует.

«Где-то получается у него, где-то нет. Но известно, что европейские политики говорят: “Путин для нас предсказуем: он как говорит, так и делает, Трамп же для нас как обезьян с гранатой”. Но это не связано с нарушениями когнитивных функций. Это стратегия поведения президента США», — подытожил Шуров.

Ранее Шуров объяснил частую смену позиции и настроения у Трампа.

Напомним, журналист Адам Гэббатт в статье для The Guardian отметил, что президент США ведёт себя всё более странно во время публичных выступлений, что вызывает вопросы о его когнитивных способностях.

По его словам, 79-летний политик уже более года демонстрирует неадекватное поведение на предвыборных мероприятиях, пресс-конференциях, в интервью и в импровизированных речах. Он часто резко уходит от темы, теряя логическую связность.

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