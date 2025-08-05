Психиатр Шуров оценил сложности для Трампа в общении с Путиным

«Трамп, став политиком, а потом президентом, продолжает действовать как бизнесмен. Его стратегия заключается в том, чтобы в зависимости от ситуации или запугать оппонента, или задобрить. И могу предположить, что у него нет каких-то жестких принципов, моральных ограничений. Поэтому, когда Трамп сталкивается, например, с такими людьми, как Владимир Путин, с более твердой позицией, с принципами, конечно, выглядит очень бледно, неуверенно, из-за чего и меняет свою точку зрения, свои заявления в отношении России», — сказал Шуров.