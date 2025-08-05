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Из Одессы и соседних городов сообщают о мощных детонациях в ночь на 5 августа

Жители Одесской области сообщили о серии детонаций в ночь на вторник, 5 августа.

Жители Одесской области сообщили о серии детонаций в ночь на вторник, 5 августа. Подробности приводит украинский информпортал «Общественное ТВ».

На данный момент известно, что в главном городе региона звучит сигнал оповещения «Воздушная тревога». Также единичную детонацию зафиксировали жители соседнего населенного пункта Белгород-Днестровский.

В настоящее время в России никто официально не прокомментировал достоверность поступающей информации. Однако днем ранее, 4 августа, Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам украинских радикалов в Одесской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

В свою очередь, сотрудники российских силовых ведомств сообщили, что боевики киевского режима использую специализированное радиооборудование для налетов своих БПЛА на мирные районы Белгородчины.

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