Экс-министра строительства Забайкалья обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов

По данным следствия, экс-чиновник незаконно присвоил себе 30 млн рублей.
Бывшему министру строительства Забайкальского края предъявлено обвинение в незаконном получении более 30 миллионов рублей из средств, выделенных на восстановление социальных объектов. Об этом сообщили СУ СК России по региону.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю предъявлено обвинение исполнительному директору региональной автономной некоммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным следствия, экс-чиновник, возглавляющий автономную некоммерческую организацию, незаконно присвоил более 30 миллионов рублей из средств, выделенных на восстановление соцобъектов.
В 2023 году организация получила субсидию свыше 250 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов. Однако часть работ не была выполнена или проведена некачественно. Экс-чиновник, зная о недостатках, представил в департамент госимущества региона подложные документы о полном исполнении обязательств, что позволило ему незаконно получить более 30 млн рублей.
В данный момент обвиняемый задержан, по месту его жительства и работы уже проведены обыски и возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств и проверяет причастность других должностных лиц к совершенному преступлению.