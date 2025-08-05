Экс-министра строительства Забайкалья обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов

В 2023 году организация получила субсидию свыше 250 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов. Однако часть работ не была выполнена или проведена некачественно. Экс-чиновник, зная о недостатках, представил в департамент госимущества региона подложные документы о полном исполнении обязательств, что позволило ему незаконно получить более 30 млн рублей.