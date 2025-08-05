Американский политик заступился за избитую в США россиянку

Драка произошла 27 июля. Холли пыталась помочь другому человеку, которого избивали на улице. В результате на нее тоже набросились несколько человек и избили. После чего она упала и потеряла сознание. В Сети опубликовали фото Холли, на которых были видны следы жесткого избиения. Рамасвами отметил, что поддерживает связь с пострадавшей и волнуется о ее самочувствии.