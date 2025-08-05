Американский политик заступился за избитую в США россиянку

В городе Цинциннати в Огайо произошла драка, во время которой жестоко избили уроженку России по имени Холли. Этот инцидент осудил кандидат в губернаторы этого штата Вивек Рамасвами в интервью телеканалу Fox News.
«Дело в том, что такие жертвы, как она, хотят, чтобы подобные насильственные преступления не распространялись, чтобы мы могли использовать трагедию… чтобы иметь возможность принять меры, которые действительно остановят эту безрассудную преступность в наших городах», — отметил политик.
Рамасвами признался, что ему печально видеть такой разгул уличной преступности. По его мнению, она направлена против верховенства закона и правоохранительных органов.
Драка произошла 27 июля. Холли пыталась помочь другому человеку, которого избивали на улице. В результате на нее тоже набросились несколько человек и избили. После чего она упала и потеряла сознание. В Сети опубликовали фото Холли, на которых были видны следы жесткого избиения. Рамасвами отметил, что поддерживает связь с пострадавшей и волнуется о ее самочувствии.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.