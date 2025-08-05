Психиатр Шуров объяснил прозвище Трампа TACO

Врач-психиатр Василий Шуров объяснил aif.ru, почему президент США Дональд Трамп в свое время получил прозвище TACO (акроним, означающий «Трамп всегда трусит» (Trump Always Chickens Out).
Об этом он сказал, комментируя информацию о том, что у американского лидера, по мнению экспертов, наблюдается снижение когнитивных функций из-за его возраста.
«У Джо Байдена (ред. — экс-президент США) явно проявлялся когнитивный дефект, он был временами абсолютно беспомощный. Что касается Трампа — это другая совершенно история. Не зря же его прозвище TACO. То есть у него есть такая манера: он или кого-то пугает, или кого-то пытается задобрить, и в зависимости от того, получается у него или нет, меняет свою стратегию. Собственно, все, кто его знали по рынку недвижимости, говорят, что он многие годы в политике действует как бизнесмен. У Трампа критерии результата: сделка совершена или нет», — сказал Шуров.
Поэтому, констатировал врач, значимых когнитивных нарушений, тем более проблем с памятью у американского президента точно нет.
«С кого и сколько получить, Трамп помнит прекрасно. У него своя тактика, которая приносит определенные успехи. Он сумасшедшую гонку выиграл президентскую, отбился от всех судов, построил бизнес-империю. Да, изначально Трамп не Эйнштейн. У него достаточно средний мозг. Но у него есть свои уловки, выработанные годами действия. При этом в силу того, что Трамп нарцисс, эгоцентрик, часто не очень слушает своих советников, поэтому иногда и выглядит глуповато», — подытожил Шуров.
Ранее издание Daily Wrap писало, аббревиатура TACO впервые использовал обозреватель «Financial Times» Роберт Армстронг для описания склонности Трампа вводить пошлины для стран, а затем неожиданно отменять их или снижать ставки.
Напомним, журналист Адам Гэббатт в статье для The Guardian отметил, что глава Соединенных Штатов ведёт себя всё более странно во время публичных выступлений, что вызывает вопросы о его когнитивных способностях. По его словам, 79-летний политик уже долгое время демонстрирует неадекватное поведение на пресс-конференциях, в интервью и в импровизированных речах. Он часто резко уходит от темы, теряя логическую связность.
Нарушение когнитивных функций у Трампа увидел врач-невролог Валерий Новоселов. Состояние президента США, по его словам, связано с нагрузкой, не соответствующей возрасту главы Белого дома.