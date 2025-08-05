Психиатр Шуров объяснил прозвище Трампа TACO

«У Джо Байдена (ред. — экс-президент США) явно проявлялся когнитивный дефект, он был временами абсолютно беспомощный. Что касается Трампа — это другая совершенно история. Не зря же его прозвище TACO. То есть у него есть такая манера: он или кого-то пугает, или кого-то пытается задобрить, и в зависимости от того, получается у него или нет, меняет свою стратегию. Собственно, все, кто его знали по рынку недвижимости, говорят, что он многие годы в политике действует как бизнесмен. У Трампа критерии результата: сделка совершена или нет», — сказал Шуров.