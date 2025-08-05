Блохин: подлодки США у границ РФ не повлияют на диалог Уиткоффа и Путина

«Я думаю, что история с подлодками никак не повлияет на встречу. Уиткофф такой гибкий человек, он тот, кто занимается реальной политикой, переговорщик он профессиональный. Думаю, что с Путиным они найдут общий контакт, но понятно, что мало найти общий язык, чтобы распутать такой клубок проблем. Сама ситуация с подлодками это больше информационная, психологическая история. С точки зрения логики, военного искусства — это абсурд. Это больше и на внутреннюю аудиторию направлено, и на медийную освещенность», — сказал собеседник издания.