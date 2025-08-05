Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блохин: подлодки США у границ РФ не повлияют на диалог Уиткоффа и Путина

Трамп заявлял, что две американские атомные подлодки уже достигли запланированных районов дислокации.

Источник: Аргументы и факты

Заявления президента США Дональда Трампа об атомных подводных лодках никак не отразятся на диалоге российского лидера Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Я думаю, что история с подлодками никак не повлияет на встречу. Уиткофф такой гибкий человек, он тот, кто занимается реальной политикой, переговорщик он профессиональный. Думаю, что с Путиным они найдут общий контакт, но понятно, что мало найти общий язык, чтобы распутать такой клубок проблем. Сама ситуация с подлодками это больше информационная, психологическая история. С точки зрения логики, военного искусства — это абсурд. Это больше и на внутреннюю аудиторию направлено, и на медийную освещенность», — сказал собеседник издания.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявлял aif.ru, что эмоциональные заявления Трампа не должны помешать разговору в Москве с Уиткоффом.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин на этой неделе может провести встречу с Уиткоффом.

Трамп заявлял, что две американские атомные подлодки уже достигли запланированных районов дислокации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше