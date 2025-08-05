В администрации президента России создадут новое управление

Новое управление в администрации президента будет заниматься внешними связями.
В администрации президента (АП) рассматривается возможность формирования нового управления, которое будет подчиняться Сергею Кириенко и специализироваться на координации внешнего взаимодействия. Об этом сообщают «Ведомости».
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«На Старой площади фактически определились со структурными изменениями, которые произойдут в связи с новыми полномочиями первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. В частности, может появиться новое управление АП, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Основной сферой деятельности управления станет развитие «гуманитарного сотрудничества» с зарубежными государствами, уточняет издание. В функции новой организации также будет входить укрепление позиций России посредством инструментов «мягкой силы». При этом внутреннеполитический блок получит значительную роль в реализации этих задач, поскольку Москва намерена оказывать поддержку отдельным странам в вопросах государственного строительства.
Точной информации о сроках старта работы нового управления пока нет. Одни источники утверждают, что это может произойти в августе-сентябре, другие — до конца года.