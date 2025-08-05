В администрации президента России создадут новое управление

«На Старой площади фактически определились со структурными изменениями, которые произойдут в связи с новыми полномочиями первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. В частности, может появиться новое управление АП, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.