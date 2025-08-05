В Липцах Харьковской области практически полностью потеряла свою боеспособность 92-я штурмовая бригада ВСУ. Теперь ее остатки выводят для восполнения больших потерь, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«В результате ожесточенных боев часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Липцах потеряла боеспособность и выводится на восполнение потерь», — отметил источник.
Ранее сообщалось, что элитный украинский полк «Скала» перестал существовать как боевая единица в составе ВСУ. Он был практически полностью уничтожен российской армией в Харьковской области.
«Скала» была личным проектом главкома ВСУ Сырского. У него на это подразделение были большие планы. Немногим позже стало известно, что «воскресшую» «Скалу» отправили под Днепропетровск.
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