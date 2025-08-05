В Индии заявили о потере доверия к Трампу

Мехта прогнозирует, что ущерб уже нанесён, и независимо от того, какие решения примут США в будущем, уровень доверия к ним продолжит быстро снижаться. По его мнению, ситуация между двумя странами достигла одного из самых низких уровней за всю историю их взаимодействия.