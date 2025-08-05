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В Индии заявили о потере доверия к Трампу

Публичные нападения Трампа на Индию усложняют для США торговые переговоры с ней.

Источник: Аргументы и факты

Угрозы со стороны американского лидера Дональда Трампа о введении санкций в связи с покупкой российской нефти негативно сказались на доверии Индии к США. Об этом заявил политолог Пратап Бхан Мехта, его слова приводит британская газета The Guardian.

Он отметил, что такие заявления подрывают уже существующие отношения и вызывают у Индии ощущение недоверия к американской политике.

Мехта прогнозирует, что ущерб уже нанесён, и независимо от того, какие решения примут США в будущем, уровень доверия к ним продолжит быстро снижаться. По его мнению, ситуация между двумя странами достигла одного из самых низких уровней за всю историю их взаимодействия.

Он сравнил текущие отношения с ситуацией 1971 года, когда Вашингтон направил военные корабли к берегам Индии во время Третьей индо-пакистанской войны.

Политолог подчеркнул, что публичные нападения Трампа усложняют торговые переговоры с Индией и лишают правительство страны возможности пойти на компромисс. Он отметил, что американский лидер уже «унизил» индийского премьер-министра Нарендру Моди, заявив, что конфликт между Индией и Пакистаном был улажен благодаря вмешательству США. В ответ правительство Моди отверг подобные заявления как неправдоподобные и неправомерные.

Ранее Трамп заявил о намерении существенно увеличить импортные пошлины на товары из Индии в ответ на ее действия в сфере торговли российскими энергоресурсами.

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