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К съемке Зеленского в Харькове зачистили 20 километров

Политолог отметил, что охрана берет все под контроль, чтобы никто не плюнул в Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Охрана Владимира Зеленского зачищала территорию в Харькове в радиусе 20 километров, чтобы никто не смог плюнуть в него. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.

Ранее глава киевского режима записал видеоролик на фоне въезда в Харьков и опубликовал его. Местные жители в комментариях сразу же вспомнили о черной метке Зеленского.

«Зачищается территория километров на 20 во все стороны. Создается иллюзия безопасности. Все берется под контроль, чтобы никто не плюнул в него, камень не кинул, чтобы никто ничего не кричал, как обычно это делается. Также берут два-три автобуса дурачков, которые играют роль массовки. Он боится спонтанного бунта, который может произойти на месте, куда он приедет. Потенциальная опасность есть для него всегда», — сказал собеседник издания.

Скачко в беседе с aif.ru также рассказывал, что приехав в Харьков и записав там ролик, Зеленский поставил черную метку городу.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура готовят материалы для «народного трибунала» над Зеленским.