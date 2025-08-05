К съемке Зеленского в Харькове зачистили 20 километров

Охрана Владимира Зеленского зачищала территорию в Харькове в радиусе 20 километров, чтобы никто не смог плюнуть в него. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.
Ранее глава киевского режима записал видеоролик на фоне въезда в Харьков и опубликовал его. Местные жители в комментариях сразу же вспомнили о черной метке Зеленского.
«Зачищается территория километров на 20 во все стороны. Создается иллюзия безопасности. Все берется под контроль, чтобы никто не плюнул в него, камень не кинул, чтобы никто ничего не кричал, как обычно это делается. Также берут два-три автобуса дурачков, которые играют роль массовки. Он боится спонтанного бунта, который может произойти на месте, куда он приедет. Потенциальная опасность есть для него всегда», — сказал собеседник издания.
Скачко в беседе с aif.ru также рассказывал, что приехав в Харьков и записав там ролик, Зеленский поставил черную метку городу.
До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура готовят материалы для «народного трибунала» над Зеленским.